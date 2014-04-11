В Ленобласти не все лоси поняли, что гон уже закончился

Некоторые женихи по старой памяти все еще пытаются ухаживать за лосихами и даже издают призывные стоны.

В Ленинградской области ещё не все лоси осознали, что у них уже закончился период гона. Об этом в своём блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

У лосей уже давно закончился гон, но, похоже, не все самцы это осознали. Некоторые женихи по старой памяти все еще пытаются ухаживать за лосихами и даже издают призывные стоны. А невесты уже не обращают на это никакого внимания: у них наступило ответственное время беременности. Павел Глазков, биолог

Видеоловушка во Всеволожском районе как раз запечатлела момент, как лось всё ещё не может успокоиться и издаёт призывные стоны, но лосиха просто убегает от него.

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Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков