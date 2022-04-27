В Петербурге поселилась самая маленькая сова России

Эта сова – размером со скворца.

В парке Сергиевка петербургскому фотографу Станиславу Крутоверцеву удалось найти и сфотографировать воробьиного сычика – редкую для Петербурга, и одну из самых маленьких сов России. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Эта сова – размером со скворца. В крупных парках Петербурга она живет круглогодично, и даже успешно выводит потомство. Гнездится сычик в старых дуплах дятлов или в скворечниках. Гнезда – ни большие, ни маленькие совы – вить не умеют. Павел Глазков, биолог

Воробьиный сычик питается мышевидными грызунами или мелкими птицами. Однако, например, синицы при появлении сычика часто объединяются в стаю – и прогоняют его. Охота не всегда бывает для сычика удачной, поэтому зимой эти совы делают запасы из пойманных мышей и мелких птиц, добавил биолог.

Ранее на Piter.tv: Редкий для Петербурга филин прилетел на Елагин остров.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Станислав Крутоверцев