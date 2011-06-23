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Редкий для Петербурга филин прилетел на Елагин остров
Сегодня, 13:33
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Редкий для Петербурга филин прилетел на Елагин остров

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Филин стал крайне редкой птицей даже для Ленобласти.

На Елагином острове в Петербурге фотограф Станислав Крутоверцев заснял редкую для Петербурга птицу – филина. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале 12 ноября.

По словам специалиста, филином заинтересовался не только фотограф, но и местные птицы. В частности, уральская неясыть, прилетевшая накануне в Северную столицу, уже "почувствовала себя хозяйкой" и попыталась прогнать нового гостя Елагина острова, дернув его за хвост. Кроме того, на филина стаей набросились серые вороны. 

Филин относится к семейству совиных, он занесен в Красную книгу РФ. Основная пища птицы – мышевидные грызуны, хотя он может охотиться и на зайцев-беляков, тетеревиных пернатых и уток. Филин стал крайне редкой птицей даже для Ленобласти.

Фото: Телеграм / Каждой твари по паре | Павел Глазков

Теги: елагин остров, филин
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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