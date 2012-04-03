Длиннохвостая неясыть прилетела зимовать на Елагин остров

Совы предпочитают кормовые места, поэтому селятся в больших парках.

Во время ноябрьских прогулок по Елагину острову петербуржцы всё чаще замечают уральскую длиннохвостую неясыть. О том, почему хищная птица выбрала именно это место для зимовки, рассказал биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале.

Впервые длиннохвостая неясыть был описана на Урале, за что и получила своё название, однако чаще всего их можно встретить в Северной столице. Совы предпочитают кормовые места, поэтому селятся в больших парках.

Основной пищей неясытей являются мыши и крысы, но они не брезгуют употреблять в пищу белок и даже ворон. Биолог добавил, что совы не строят собственных гнёзд во время зимовки в парках: они обживают либо брошенные жилища других птиц, либо дупла деревьев.

Ранее биолог Глазков напомнил, как вести себя при встрече с лосем.

Фото: Telegram/ Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть