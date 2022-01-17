Биолог Глазков напомнил, как вести себя при встрече с лосем

Особую опасность для любителей отдыха на природе представляют крупные млекопитающие.

В лесах 47-ого региона можно встроить разных представителей фауны. Особую опасность для любителей отдыха на природе представляют крупные млекопитающие, такие как медведи, кабаны и лоси. Последние особенно часто попадаются людям на глаза. О том, как вести себя при встрече с лосем, рассказал биолог Павел Глазков читателям издания Spb.aif.ru.

Специалист отметил, что дикие животные и сами не хотели бы встречи с людьми: если она всё же произошла, ни в коем случае нельзя паниковать и провоцировать парнокопытное.

Часто бывают ситуации, когда турист, наткнувшись на лосиху с лосёнком, фотографирует парочку. И видя, что те не реагируют, подходит ближе. Тогда животное начинает себя защищать, ведь зверь думает, что вы хищник и хотите его съесть. Павел Глазков, биолог

Так, необходимо как можно быстрее покинуть место встречи, при этом постараться визуально выглядеть больше, отмечает Глазков. Например, можно держать над головой куртку головой и постепенно отдаляться от животного.

Ранее мы сообщили о том, что медведи в Ленобласти перед спячкой посещают деревни в поисках еды.

Фото: Pxhere