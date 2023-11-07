Медведи в Ленобласти перед спячкой посещают деревни в поисках еды

Если зверь зашел в населённый пункт, то, находясь на безопасном расстоянии, его можно отпугнуть.

На днях в одной из деревень в Лужском районе Ленинградской области в фотоловушку попал косолапый, который полакомился яблоками. Медведи продолжают накапливать жирок на зиму, и делают они это, в основном, по ночам, рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Зверь упитанный, хорошо подготовлен к зимней спячке. Уже совсем скоро медведи нашего региона залягут в берлоги. Павел Глазков, биолог

Павел Глазков напомнил, что, если зверь зашел в населённый пункт, то, находясь на безопасном расстоянии, его можно отпугнуть громким голосом, ярким светом фонаря или выстрелом петарды. Как правило, случаются однократные заходы медведей. Если же медведь начинает появляться в населенном пункте постоянно, то нужно незамедлительно обратиться в Комитет по охране животного мира Ленинградской области.

Медведей перед спячкой привлекают яблоневые сады, пасеки с пчёлами и несанкционированные свалки с пищевыми отходами.

Ранее биолог назвал возможную причину гибели более десяти свиристелей в Петербурге.

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