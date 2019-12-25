Биолог назвал возможную причину гибели более десяти свиристелей в Петербурге

Специалист отметил, что мёртвых птиц нашли в одном месте.

Во вторник, 31 октября, на перекрёстке Шуваловского проспекта и Камышовой улицы в Петербурге было найдено свыше десяти мёртвых свиристелей. О возможной причине гибели птиц рассказал биолог Павел Глазков.

Специалист отметил, что мёртвых птиц нашли в одном месте: скорее всего, это была стая, которую что-то напугало. В итоге пернатые запаниковали и врезались в ограждение.

Причиной испуга свиристелей, по мнению Глазкова, могла стать хищная птица, например, ястреб-перепелятник, или ястреб-тетеревятник. Обеих хищников видели в Приморском районе.

Ранее мы сообщили о том, что в парк 300-летия Санкт-Петербурга прилетели клесты.

Фото: Telegram/ Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть