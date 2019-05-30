Петербург привлекает клестов своими голубыми елями.

В парк 300-летия Санкт-Петербурга прилетели клесты. Об этом в своих социальных сетях рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Птицы с кривыми клювами. Вон они – сидят на голубых елях. Это клесты-еловики – лесные певчие птицы, размером чуть больше воробья. Этот вид клестов специализируется на поедании семян из еловых шишек – за что и получил свое уточняющее название – еловик. Павел Глазков, биолог

Петербург привлекает клестов своими голубыми елями. При этом урожай шишек бывает не каждый год, поэтому эти птицы – нечастые гости Северной столицы.

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Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков