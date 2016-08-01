Суббота в Ленобласти будет снежной и морозной

В регионе похолодает до -14 градусов.

Сегодня, 25 декабря, в Ленобласти обещают похолодание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Небо затянет облаками, днем начнется снегопад. Столбики термометров покажут до -14 градусов мороза. В некоторых районах будет теплее, отметка на градуснике за окном не опустится ниже -9 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Дороги покроются льдом. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в понедельник за рулем автобуса №24 можно будет увидеть Деда Мороза.

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