Неделя начнется в Ленобласти с теплой погоды

Иногда солнце будет прятаться за облаками. Возможны дожди.

В понедельник, 25 апреля, в Ленобласти ожидается теплая, но рваная погода. Периодически жители смогут увидеть солнце, но иногда тучи будут прятать его. Вечером выпадут осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 гр., днем потеплеет до +6...+11 гр. Атмосферное давление будет падать.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какую погоду принесет в Петербург циклон "Рената" на будущей неделе

Фото: Pexels