Стало известно, какую погоду принесет в Петербург циклон "Рената" на будущей неделе

В понедельник в городе будет сыро.

В начале недели в Петербурге будет влажная и пасмурная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале "Погода от шефа".

В понедельник, 25 апреля, силами циклона "Рената" небо над Северной столице затянет облаками. Подует холодный ветер. Горожанам придется облачиться в дождевые плащи, резиновые сапоги и взять с собой зонты. Ночью столбики термометров покажут +4...+6 градусов, днем потеплеет до +8...+10 градусов. В Ленобласти ожидается +6...+11 градусов.

Неделя будет прохладной. Синоптик Александр Колесов заявил, что с непогодой придется мириться петербуржцам до майских праздников.

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