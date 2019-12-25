  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, какую погоду принесет в Петербург циклон "Рената" на будущей неделе
Сегодня, 18:08
139
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, какую погоду принесет в Петербург циклон "Рената" на будущей неделе

0 0

В понедельник в городе будет сыро.

В начале недели в Петербурге будет влажная и пасмурная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале "Погода от шефа".

В понедельник, 25 апреля, силами циклона "Рената" небо над Северной столице затянет облаками. Подует холодный ветер. Горожанам придется облачиться в дождевые плащи, резиновые сапоги и взять с собой зонты. Ночью столбики термометров покажут +4...+6 градусов, днем потеплеет до +8...+10 градусов. В Ленобласти ожидается +6...+11 градусов. 

Неделя будет прохладной. Синоптик Александр Колесов заявил, что с непогодой придется мириться петербуржцам до майских праздников.

Фото: Pexels

Теги: климат, погода, природа, прогноз на неделю, циклон рената
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии