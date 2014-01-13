В Ленобласти в воскресенье ожидается 0...+5 градусов

Ночью будет лить дождь. Днем выпадут осадки в виде мокрого снега.

В воскресенье, 24 октября, в Ленинградской области обещают облачную с прояснениями погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью пройду кратковременные дожди, днем на смену им выпадет мокрый снег. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит -3...+2 градуса. Днем столбики термометров покажут 0...+5 градусов. Синоптики предупреждают жителей региона о гололедице на дорогах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что после шторма в Петербурге вновь открыли парки и скверы.

Фото: пресс-служба МЧС, Pexels