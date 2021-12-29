Туман и морозы придут в Ленобласть в воскресенье

Ночью на востоке региона похолодает до -23...-25 градусов.

В воскресенье, 22 января, в Ленобласти ожидается зимняя стужа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики обещают переменную облачность и туман. Ночью пройдет небольшой снег. Подует переменный ветер со скоростью 2-5 м/с. Днем порывы будут достигать 5-10 м/с. В темное время суток в большинстве районов похолодает до -15...-20 градусов. А на востоке подморозит до -23...-25 градусов. Днем столбики термометров покажут -4...-9 градусов.

Дороги покроются льдом. Атмосферное давление будет повышаться.

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