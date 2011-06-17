В Ленобласти в понедельник потеплеет до +18 градусов

Ночью ожидаются заморозки.

В понедельник, 23 мая, в Ленобласть придет долгожданное потепление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Периодически жители региона будут видеть солнце. Осадков в этот день не ожидается. Ночью подует северный, северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с, днем он ускорится до 11 м/с. Столбики термометров в темное время суток покажут 0...+5 градусов, но уже в обед воздух прогреется до +18 градусов. Однако на востоке будет прохладно, ожидается до +10 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее на Piter.tv: добровольцы вытащили мусор из реки Коваш в Ленобласти.

Фото: Pexels