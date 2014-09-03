Добровольцы вытащили мусор из реки Коваш в Ленобласти

В Ленобласти активисты очистили реку Коваш от мусора. Об этом сообщили в Telegram-канале эконадзора Ленинградской области.
Накануне, 20 мая, акцию провели жители Соснового Бора. Они собрали 20 мешков бытовых отходов и покрышки. Во флешмобе приняли участие 20 человек. Они планируют повторить субботник еще несколько раз.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 21 мая волонтеры посадили 142 тыс. сосен и елей.
Фото: комитет государственного экологического надзора Ленинградской области
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