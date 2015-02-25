В Ленобласти 21 мая волонтеры посадят 142 тыс. сосен и елей

Благодаря работам по посадке деревьев 21 мая в Ленинградской области прибавится 62 гектара леса. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Известно, что с начала сезона в области уже посадили 2,3 тыс. га леса, что составляет 39% от плана на весенний лесокультурный период.
Отметим, что сегодня молодые деревья вырастут в 19 лесничествах региона. Только за субботу планируется посадить 142 тыс. сосен и елей на площади.
Кроме того, активисты собирают мусор, приводят лес в порядок. В мероприятии участвуют даже дети.
Ранее на Piter.tv: в Шушарах на месте обещанного парка установили кукиш.
Видео: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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