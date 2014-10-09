В Шушарах на месте обещанного парка установили кукиш

Жители Шушар решили необычным способом напомнить застройщику (компании "Дальпитерстрой") об обещании возвести парк в конце Пушкинской улицы.
Активисты сами заложили первый камень при строительстве парка. Однако камень этот непростой, а в виде гигантского кукиша. Парк предложили назвать "Кукиш-парк".
Обещаниями о парке местных жителей "кормят" ещё с 2013 года. В сентябре 2018 года правительство Петербурга одобрило перевод земельных участков под рекреационную зону, но это не помогло ускорить начало строительства.
Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары
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