В Шушарах на месте обещанного парка установили кукиш

Обещаниями о парке местных жителей "кормят" ещё с 2013 года.

Жители Шушар решили необычным способом напомнить застройщику (компании "Дальпитерстрой") об обещании возвести парк в конце Пушкинской улицы.

Активисты сами заложили первый камень при строительстве парка. Однако камень этот непростой, а в виде гигантского кукиша. Парк предложили назвать "Кукиш-парк".

Обещаниями о парке местных жителей "кормят" ещё с 2013 года. В сентябре 2018 года правительство Петербурга одобрило перевод земельных участков под рекреационную зону, но это не помогло ускорить начало строительства.

Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары