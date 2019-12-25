В понедельник синоптики обещают облачную и холодную погоду жителям Ленобласти

Ночью температура воздуха опустится до 0...+5 градусов. В некоторых местах ожидаются заморозки.

В Ленобласти неделя начнется с хорошей погоды. Дождей жителям региона в понедельник, 20 сентября, удастся избежать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет облаками, но периодически будет появляться солнце. Подует северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью похолодает до -1...+5 градусов. Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов. Атмосферное давление будет немного расти в темное время суток и падать в светлое время.

Ранее на Piter.tv сообщили, что последний день недели в Петербурге будет прохладным и солнечным.

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