Последний день недели в Петербурге будет прохладным и солнечным

Погода окажется под влиянием циклона с юга-запада и гребня антициклона с севера-востока.

В воскресенье, 19 сентября, в Петербурге ожидается прохлада и солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Горожане наконец смогут отдохнуть от дождей и оставить зонтики дома. А вот теплой погоды ждать не стоит. Воздух прогреется до +9...+11 градусов. Подует восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 770 мм рт. ст., что значительно превышает норму.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье погода огорчит жителей Ленобласти дождями и прохладой.

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