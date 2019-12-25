В воскресенье погода огорчит жителей Ленобласти дождями и прохладой

Воздух прогреется до +7...+12 градусов. А в ночное время станет совсем холодно.

В воскресенье, 19 сентября, в Ленобласти ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью термометры за окнами покажут 0...+5 градусов. В некоторых районах ожидаются заморозки, температура опустится ниже нуля. Днем немного потеплеет до +7...+12 градусов. Подует воcточный, северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление будут стабильно.

Ранее на PIter.tv сообщили, когда в квартирах петербуржцев начнется регулярное отопление.

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