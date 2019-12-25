Стало известно, когда в квартирах петербуржцев начнется регулярное отопление

Сезон "теплых батарей" в этом году будет рекордно ранним.

С понедельника, 20 сентября, в Петербурге начнется отопительный сезон. Батареи будут работать регулярно. Решение приняли в связи в низкими температурами воздуха на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Известно, что в этом году отопительный сезон начался очень рано. Как рассказали представители организации, еще прошлой осенью батареи включили 14 октября. В 2019-м году в связи с резким похолоданием отопление дали 24 сентября. В 2018-м году тепло появилось в квартирах города 28 сентября. А пять лет назад батареи заработали 4 октября.

Напомним, что периодическое отапливание началось в Петербурге еще 13 сентября. Уже 17 сентября теплом наслаждались жители 9 тыс. жилых домов, которыми занимается ГУП "ТЭК СПб".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге к отоплению подключили 99% жилых домов.

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