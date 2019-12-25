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В Петербурге к отоплению подключили 99% жилых домов
Сегодня, 20:12
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В Петербурге к отоплению подключили 99% жилых домов

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Отопление отсутствует в 99 домах.

В Петербурге к отоплению подключили 99% жилых домов. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. 

По данным на 17:00, отопление поступает в 23 707 жилых зданий.  К теплоснабжению не подключены 99 многоквартирных дома, 63 из них будут отопливаться в ближайшее время, после устранения дефектов, которые были обнаружены на наружных сетях при подаче теплоносителя. Еще 33 дома будут подключены позже. Такое решение было принято ТСЖ совместно с советом дома. 

Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Аварийно-ремонтные службы переведены в режим повышенной готовности.

пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Фото: pexels.com

Теги: жилые дома, отопление
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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