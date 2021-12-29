В воскресенье в Ленобласти выпадет мокрый снег и начнется похолодание

Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В воскресенье, 16 января, в Ленобласти обещают снегопад. Но вместе с тем в регионе пройдет дождь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночь будет облачная. Днем в некоторых районах выглянет солнце. Поднимется западный, юго-западный ветер, порывы котoрого будут достигать 7-12 м/с. Местами ветер разгуляется до 15 м/с.

Термометры за окнами покажут ночью -6...-11 градусов. Местами подморозит до -16 градусов. Но днем потеплеет, температура воздуха составит +1...-4 градуса. Из-за большой разницы температур в дневное и ночное время дороги покроются льдом.

Ранее на Piter.tv: штормовое предупреждение объявили в Петербурге 16 января.

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