  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В воскресенье в Ленобласти выпадет мокрый снег и начнется похолодание
Сегодня, 14:50
192
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В воскресенье в Ленобласти выпадет мокрый снег и начнется похолодание

0 0

Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В воскресенье, 16 января, в Ленобласти обещают снегопад. Но вместе с тем в регионе пройдет дождь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Ночь будет облачная. Днем в некоторых районах выглянет солнце. Поднимется западный, юго-западный ветер, порывы котoрого будут достигать 7-12 м/с. Местами ветер разгуляется до 15 м/с. 

Термометры за окнами покажут ночью -6...-11 градусов. Местами подморозит до -16 градусов. Но днем потеплеет, температура воздуха составит +1...-4 градуса. Из-за большой разницы температур в дневное и ночное время дороги покроются льдом. 

Ранее на Piter.tv: штормовое предупреждение объявили в Петербурге 16 января.

Фото: Pexels

Теги: ленобласть, мчс, погода, похолодание, природа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии