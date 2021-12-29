Штормовое предупреждение объявили в Петербурге 16 января

В городе ветер усилится до 15 м/с.

В Петербурге синоптики обещают ухудшение погоды в воскресенье, 16 января. В Северной столице будет бушевать сильный ветер, порывы которого достигнут 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону 15 января.

Специалисты ожидают облачную погоду. Выпадет мокрый снег. Днем столбики термометров покажут +1...-1 градусов. Ближе к ночи похолодает до -5...-7 градусов. На дорогах образуется наледь.

Ранее на Piter.tv: появились фотографии северного сияния у Кронштадта.

Фото: Pexels