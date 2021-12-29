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Появились фотографии северного сияния у Кронштадта
Вчера, 23:44
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Появились фотографии северного сияния у Кронштадта

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Зеленые, розовые и синие полосы окрасили небо еще до наступления темноты. 

В пятницу, 14 января, горожане могут любоваться северным сиянием у Кронштадта. Фотографии очевидцы опубликовали в Telegram-канале "Астро Фото Болото. Северное сияние и не только".

На фотографиях видно, как небо озарилось ярким природным явлением. Зеленые, розовые и синие полосы окрасили небо еще до наступления темноты. 

Ранее ночью небо в Петербурге и Ленобласти украсили световые столбы. В сети появились снимки с необычным природным явлением.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото. Северное сияние и не только

Теги: кронштадт, небо, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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