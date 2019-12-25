Ночью небо в Петербурге и Ленобласти украсили световые столбы

В сети появились снимки с необычным природным явлением.

В ночь на 10 декабря жители Петербурга и Ленобласти могли наблюдать необычное явление. Небо украсили световые разноцветные столбы. В сети появились снимки очевидцев.

На кадрах можно увидеть яркие вспышки света, которые в форме столбов устремились ввысь. По словам специалистов, обычно такое природное явление можно наблюдать в морозы.

На самом деле световые столбы – это оптический эффект. Он возникает при отражении природного или фонарного света в ледяных кристаллах, пронизывающих морозный воздух.

Ранее мы писали, что антициклон сохранит аномальные морозы в Петербурге 10 декабря.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Елена Прит, Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО / Катя Стрельникова