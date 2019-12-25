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Ночью небо в Петербурге и Ленобласти украсили световые столбы
Сегодня, 9:11
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Ночью небо в Петербурге и Ленобласти украсили световые столбы

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В сети появились снимки с необычным природным явлением.

В ночь на 10 декабря жители Петербурга и Ленобласти могли наблюдать необычное явление. Небо украсили световые разноцветные столбы. В сети появились снимки очевидцев.

На кадрах можно увидеть яркие вспышки света, которые в форме столбов устремились ввысь. По словам специалистов, обычно такое природное явление можно наблюдать в морозы.

На самом деле световые столбы – это оптический эффект. Он возникает при отражении природного или фонарного света в ледяных кристаллах, пронизывающих морозный воздух.

Ранее мы писали, что антициклон сохранит аномальные морозы в Петербурге 10 декабря.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Елена Прит, Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО / Катя Стрельникова

Теги: погода, природное явление, световые столбы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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