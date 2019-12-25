Антициклон сохранит аномальные морозы в Петербурге 10 декабря

Столбики термометров в городе покажут -8…-10 градусов.

В пятницу, 10 декабря, Петербург останется под влиянием западной периферии антициклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня в Петербурге будет по-прежнему холоднее, чем должно быть в эти дни декабря. Столбики термометров в городе покажут -8…-10 градусов, в Ленобласти -7…-12, местами -13…-18. Ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что из-за сильных морозов в Петербурге вырастут цены на электроэнергию.

Фото: Piter.TV