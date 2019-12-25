Из-за сильных морозов в Петербурге вырастут цены на электроэнергию

Некоторым не хватает тепла от батарей, и они включают радиаторы.

Петербуржцам рассказали, как изменится сумма в платежках за электроэнергию с наступлением холодов. Начальник технического управления Жилищного комитета Андрей Джалалов пояснил, что цены в квитанции напрямую зависят от количества потребляемой энергии.

По его словам, некоторым горожанам температура в доме кажется некомфортной, поэтому многие включают дополнительное электрооборудование – радиаторы. Также жители тех домов, которые попадают в зону ограничения теплоснабжения из-за аварий на сетях, часто пользуются электрообогревателями. Все это увеличивает нагрузку на электросети и в конечном счете сказывается на росте платежей за электроэнергию.

Ранее петербуржцам рассказали, куда можно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах.

Фото: Piter.TV