Редкое солнце и мокрый снег обещают синоптики жителям Ленобласти 14 февраля

Столбики термометров покажут -2...+3 градусов.

В понедельник, 14 февраля, жителей Ленобласти порадует солнце и теплая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем пройдет мокрый снег, на западе возможен небольшой дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью порывы будут достигать 17 м/с. Столбики термометров покажут -2...+3 градусов. Дороги покроются льдом.

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