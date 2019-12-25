В понедельник в Ленобласти сохранится дождливая и ветреная погода

В некоторых районах возможны грозы.

Неделя в Ленобласти начнется с непогоды. В регионе ожидаются ливни и дожди. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 12 сентября.

В понедельник, 13 сентября, в темное время суток подует юго-западный, западный ветер со скорсотью 8-13 м/с. Столбики термометров покажут +10...+15 градусов. Днем поднимется северо-западный ветер, его порывы будут достигать 8-13 м/с. Нов некоторых районах возможно усиление до 20 м/с. Воздух прогреется до +13...+18 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на следующей неделе в Петербург придет холодная осень.

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