В Ленобласти неделя начнется с мокрого снега и дождя

На солнечную погоду надеяться не стоит.

В понедельник, 26 марта, в Ленобласти обещают много осадков. Небо затянет тяжелыми облаками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Весь день будет идти дождь. Кроме того, выпадет мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса. Днем потеплеет до +2...+3 градусов. На юге столбики термометров покажут +6 градусов.

Подует северо-восточный, восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет: ночью меняться мало, днем - слабо повышаться.

В ближайшие три дня будет серая и дождливая погода. В конце марта обещают похолодание. Оно будет ощущаться будущей ночью.

Ранее на Piter.tv: улицы Петербурга утром 26 марта окутал туман.

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