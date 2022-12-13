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Улицы Петербурга утром 26 марта окутал туман
Сегодня, 10:26
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Улицы Петербурга утром 26 марта окутал туман

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Столбики термометров покажут +2...+4 градуса.

Сегодня, 26 марта, Петербург окутал густой туман. Жители опубликовали фото в социальных сетях.

На погоду в Северной столице в воскресенье повлияет циклон "Хилмар". В городе на Неве обещают дождь. Порывы будут достигать 4-9 м/с. 

Столбики термометров покажут +2...+4 градуса. Выходить на лед очень опасно. Участилось число случаев, когда люди оказываются в полынье. Накануне, 25 марта, в Ленобласти помощь спасателей понадобилась 9 рыбакам. 

Ранее на Piter.tv: в воскресенье утром полыхали "Правобережные бани".

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото Северное сияние и не только

 

Теги: петербург, погода, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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