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В Ленобласти 30 октября выпадет мокрый снег
Сегодня, 16:41
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В Ленобласти 30 октября выпадет мокрый снег

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Будет дуть очень сильный ветер.

В последнее воскресенье ноября в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в регионе будет идти дождь, а днем выпадет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. 

Ночью подует западный, северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Днем  порывы усилятся до 15-20 м/с, в прибрежных районах ветер разгуляется до 23 м/с.

Столбики термометров покажут +1...+6 гр. Вечером на дорогах образуется лед.

Ранее на Piter.tv:  в Петербурге подует сильный ветер 30 октября.

Фото: Pexels

Теги: климат, мокрый снег, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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