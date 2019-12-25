В Ленобласти 30 октября выпадет мокрый снег

Будет дуть очень сильный ветер.

В последнее воскресенье ноября в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в регионе будет идти дождь, а днем выпадет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Ночью подует западный, северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Днем порывы усилятся до 15-20 м/с, в прибрежных районах ветер разгуляется до 23 м/с.

Столбики термометров покажут +1...+6 гр. Вечером на дорогах образуется лед.

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