В Ленобласти 30 октября выпадет мокрый снег

В последнее воскресенье ноября в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в регионе будет идти дождь, а днем выпадет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
Ночью подует западный, северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Днем порывы усилятся до 15-20 м/с, в прибрежных районах ветер разгуляется до 23 м/с.
Столбики термометров покажут +1...+6 гр. Вечером на дорогах образуется лед.
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Фото: Pexels
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