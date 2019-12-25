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Рекордные +33 градуса тепла покажут столбики термометров в воскресенье в Ленобласти
Сегодня, 15:05
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Рекордные +33 градуса тепла покажут столбики термометров в воскресенье в Ленобласти

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Ночью температура воздуха составит +12...+17 градусов.

В Ленобласти завтра, 25 июня, ожидается знойная погода. Дождей в этот день не будет, синоптики обещают ясную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +12...+17 градусов. Днем потеплеет до +28...+33 градусов. Подует западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, где можно купаться в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, мчс, погода ленобласть, природа, прогноз погоды, синоптики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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