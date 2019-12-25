Рекордные +33 градуса тепла покажут столбики термометров в воскресенье в Ленобласти

Ночью температура воздуха составит +12...+17 градусов.

В Ленобласти завтра, 25 июня, ожидается знойная погода. Дождей в этот день не будет, синоптики обещают ясную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +12...+17 градусов. Днем потеплеет до +28...+33 градусов. Подует западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

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Фото: Piter.tv