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В субботу петербуржцам обещают моросящие дожди и облачную погоду
Сегодня, 8:05
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В субботу петербуржцам обещают моросящие дожди и облачную погоду

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Давление будет падать и составит 773 мм рт. ст., что значительно выше нормы.

Сегодня, 9 октября, в Северной столице ожидается ухудшение погоды. Под воздействием малоактивного атмосферного фронта в город придут осадки. Моросящие дожди и облачность прогнозирует ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге воздух прогреется до +11...+13 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +9...+14 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 773 мм рт. ст., что сильно выше нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, в каких парках и садах еще можно успеть сделать осенние фотографии.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода прогноз, природа, фобос
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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