Петербург и пригород: в каких парках и садах еще можно успеть сделать осенние фотографии

Пока деревья не сбросили листья, стоит поторопиться с осенними снимками.

Пока осень находится в своей самой яркой поре, сложно удержаться от традиционной фотосессии с листьями среди пожелтевших деревьев. Октябрь в Петербурге выдался особенно солнечным и теплым, а деревья еще не до конца сбросили золотые кроны перед холодами. Поэтому у вас еще есть время для сезонных снимков! Piter.TV собрал в один материал фотогеничные локации, по которым успел прогуляться сам. Если же вас не очень интересуют свежие фотографии для Instagram, присмотритесь к нашей подборке, чтобы выбрать красивое место для приятной прогулки.

Летний сад

Одно из главных мест притяжения созерцателей красоты. Рекомендуем приходить туда в будни – в выходные желающих пофотографироваться с венком из листьев у фонтана невероятно много. Вход бесплатный.

Екатерининский парк

Роскошная визитка Царского Села (вместе с Екатерининским дворцом) по осени становится невероятно красива благодаря огромному количеству зеленых насаждений. Петербуржцы охотно ездят сюда на выходные – гулять по обширной территории с массой старинных архитектурных объектов и пополнять фотоальбом. До 17 октября вход платный по билетам.

Польский сад около усадьбы Державина

Несправедливо забытое многими петербуржцами место, где тоже очень приятно провести время и сделать пару осенних карточек – пруда, беседки, аккуратных насаждений. Тихий сад находится на набережной Фонтанки, 118, вход туда платный. По окончанию прогулки можно заглянуть в кафе-оранжерею.

Экотропа "Сестрорецкое болото"

Этот природный заповедник уже запомнился многим жителям региона длинной деревянной дорожкой, проложенной по болотам. Снимки на этой тропе получаются по-своему атмосферными, осенние краски только добавят изюминку фотографиям. Также здесь можно сделать множество "ботанических" карточек, поскольку на территории заповедника растут сотни видов растений, в том числе краснокнижных.

Гатчинский парк

Еще одна замечательная пригородная локация, полная отличных видов. В садах парка можно найти и золотые деревья, и пруды с утками и лодочками, и скульптуры, и галереи с вьющимися растениями, и дворцы. Вход бесплатный. Отметим, что скоро парк начнет готовиться к зиме, поэтому с 11 октября закроются красивейший Собственный сад, Березовый домик и Павильон Венеры.

Парк "Ораниенбаум"

Сюда приезжают фотографировать величественный Большой Меншиковский дворец и павильоны, живописный пруд, галерею с красными листьями винограда и античные скульптуры. Деревья Ораниенбаума уже стремительно сбрасывают листву, но сделать несколько удачных снимков на золотом фоне еще получится. Вход в парк платный.

Парк (Ботанический сад) Лесотехнической академии

В этот спокойный и живописный уголок недалеко от метро "Площадь Мужества" и железнодорожной станции Кушелевка ходят гулять, в основном, местные жители и студенты самой академии. В тихом парке можно остановиться у прудов с утками или старой водонапорной башни, полюбоваться живой красной изгородью на здании академии, да и просто вдоволь пошуршать листьями. Локаций для фотографий – множество! Вход бесплатный.

Нижний парк в Петергофе

Фонтаны, ровные аллеи деревьев и вид на Финский залив – осенью популярная туристическая локация не менее привлекательна и хороша для сезонных фотографий. Возьмите с собой орехи: возможно, вам повезет сделать пару атмосферных снимков с белками. Вход платный.

Удельный парк

В этом тихом и спокойном парке даже в выходные не очень людно. Красота "уделки" – в простых и приятных глазу пейзажах, красочном сочетании хвойных и лиственных деревьев. Здесь не найти выделанных аллей, но можно с легкостью подобрать яркий фон для фотографий. А еще набрать листьев для гербария. Вход свободный.

Дудергофские высоты

Этот памятник природы местные считают особенно прекрасным в начале осени. Немудрено – Дудергофские высоты засажены лиственными деревьями. Добавьте к чистому воздуху шуршащую листву под ногами, красивый вид на город и озеро с горы, деревянные лесенки и тропинки. На эко-тропе, проложенной по высотам, можно с легкостью сделать массу хороших фотографий. Вход бесплатный.

Кронштадт, Остров фортов

Недавно открывшееся общественное пространство густо засажено деревьями, поэтому осенью может послужить отличной площадкой для фотосессии. Особенно в сочетании с набережными и суднами на фоне. Кроме того, на территории "Острова" есть отделанные деревом дорожки-аллеи и большие качели с видом на воду, которые в любой сезон собирают массу желающих пофотографироваться. Вход свободный.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Евгения Эрнепесова, Мария Поликарпова, Анастасия Царева, Надежда Сибилева, Арина Мифтахутдинова, Елена Нохрина, Мария Скрипкина, Ирина Чалкина; ВКонтакте / Петергоф