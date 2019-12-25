В Ленобласти неделя начнется с непогоды

Небо затянет облаками, пройдут дожди.

Неделя в Ленобласти начнется с пасмурной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 5 сентября, небо затянет облаками. Пройдут дожди, подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов. Днем потеплеет до +9...+14 градусов. Атмосферное давление будет расти.

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Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по ЛО