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В Ленобласти неделя начнется с непогоды
Сегодня, 15:45
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В Ленобласти неделя начнется с непогоды

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Небо затянет облаками, пройдут дожди.

Неделя в Ленобласти начнется с пасмурной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 5 сентября, небо затянет облаками. Пройдут дожди, подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов. Днем потеплеет до +9...+14 градусов. Атмосферное давление будет расти.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда петербуржцы дождутся бабьего лета.

Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по ЛО

Теги: ленобласть, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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