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Стало известно, когда петербуржцы дождутся бабьего лета
Сегодня, 11:25
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Стало известно, когда петербуржцы дождутся бабьего лета

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Теплый период будет коротким.

Стало известно, когда придет теплая погода этой осенью. По мнению ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, бабье лето начнется в Петербурге с 9 по 12 сентября. Потом тепло вернется в только в третьей декаде месяца. Об этом синоптик рассказал в своем tg-канале.

Солнечная погода порадует горожан в период с 9 по 12 сентября. Воздух в эти дни прогреется до +18 градусов, что выше климатической нормы. 

На возвращение подобной погоды следует рассчитывать в середине третьей декады сентября. Не исключено, что похожее случится и в первой половине октября. Ну а называть ли эти возвраты тепла бабьим или каким другим летом – это каждый решает сам.

Михаил Леус, главный специалист центра "Фобос"

Ранее на Piter.tv: из-за циклона погода в Петербурге в воскресенье будет холодная и дождливая.

Фото: Piter.tv

Теги: бабье лето в петербурге, погода, природа, прогноз от леуса
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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