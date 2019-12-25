Стало известно, когда петербуржцы дождутся бабьего лета

Теплый период будет коротким.

Стало известно, когда придет теплая погода этой осенью. По мнению ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, бабье лето начнется в Петербурге с 9 по 12 сентября. Потом тепло вернется в только в третьей декаде месяца. Об этом синоптик рассказал в своем tg-канале.

Солнечная погода порадует горожан в период с 9 по 12 сентября. Воздух в эти дни прогреется до +18 градусов, что выше климатической нормы.

На возвращение подобной погоды следует рассчитывать в середине третьей декады сентября. Не исключено, что похожее случится и в первой половине октября. Ну а называть ли эти возвраты тепла бабьим или каким другим летом – это каждый решает сам. Михаил Леус, главный специалист центра "Фобос"

Ранее на Piter.tv: из-за циклона погода в Петербурге в воскресенье будет холодная и дождливая.

Фото: Piter.tv