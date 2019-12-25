Из-за циклона погода в Петербурге в воскресенье будет холодная и дождливая

Столбики термометров покажут +14 градусов.

Сегодня, 4 сентября, на погоду в Петербурге будет влиять циклон, который кружит над северо-востоком Европейской России. Из-за него температура воздуха в Северной столице ниже климатической нормы на 5-6 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В городе пройдут дожди. Столбики термометров покажут +14 градусов. Подует северный ветер, порывы которого будут достигать 9 м/с.

Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба, что сильно выше нормы.

Синоптик отметил, что в понедельник непогода никуда не уйдет.

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Фото: Piter.tv