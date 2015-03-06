В Ленобласти понедельник начнется c дождей и мокрого снега

Воздух прогреется до +2...+7 градусов.

В понедельник, 18 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Начало недели начнется с дождей и мокрого снега. Подует западный, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит 0...+5 градусов. Днем столбики термометров покажут +2...+7 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пересечении проспектов Луначарского и Культуры автомобиль придавило столбом из-за непогоды.

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