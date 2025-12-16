В четверг в Петербурге вновь пройдут дожди

Однако временами сквозь тучи все же выглянут солнечные лучи.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде 18 июня в Северной столице. Завтра будет прохладно.

Воздух в четверг прогреется до +18 градусов, ночью столбик термометра опустится до +13 градусов. Город продолжит свой дождливый марафон, однако временами сквозь тучи все же выглянут солнечные лучи. Подует умеренный западный ветер, атмосферное давление повысится.

А сегодня действует "желтый" уровень погодной опасности из-за осадков, предупредили в петербургской администрации.

Ранее на Piter.TV: названа температура воды в водоемах Ленинградской области. За прошлую неделю она составила +18…+20 градусов и в реках, и в Финском заливе. В небольших озерах и карьерах может быть теплее.

Фото: Piter.TV