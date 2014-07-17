В Петербург возвращаются антициклон и солнечная погода

Температурные показатели окажутся на 1-2 градуса выше нормы.

Сегодня, 14 июня, на погоду в Северной столице будет влиять гребень антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе закончится период дождей. Небо будет ясным. Столбики термометров покажут в городе +21...+23 градуса. В Ленобласти воздух прогреется до +19...+24 градусов. Подует западный ветер, его порывы будут достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление стабильно, оно составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти 14 июня будет тепло и дождливо. Подует северо-западный ветер, затем его сменит юго-западный.

Напомним, что эксперты не рекомендуют купаться в водоёмах Петербурга. Мониторинг проводился на озерах в Выборгском, Пушкинском, Красносельском районах Петербурга, на пляжах Финского залива и на реке в Колпинском районе города.

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