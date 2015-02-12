В Ленобласти 14 июня будет тепло и дождливо

В ночь на понедельник пройдут ливни и прогремят грозы.

В понедельник, 14 июня, в Ленинградской области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В темное время суток синоптики прогнозируют дожди и грозы. Но днем погода улучшится. Температура воздуха прогреется до +19...+24 градусов. Подует северо-западный ветер, затем его сменит юго-западный. Порывы будут достигать 4-9 м/с.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти пригодными для купания оказались 4 водоема. На данный момент в регионе провели 34 исследования, из них 17 проб не соответствуют санитарно-химическим показателям, 21 – по микробиологическим показателям.

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