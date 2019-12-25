В пятницу в Петербурге сохранится дождливая и пасмурная погода

Сегодня, 13 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В городе пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Столбики термометров покажут +15 градусов, что ниже нормы. В Ленобласти жаркой погоды тоже не будет, воздух прогреется до +16 градусов.
Подует западный ветер со скоростью 10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Как отметил синоптик, в субботу в городе на Неве немного потеплеет. Осадков в этот день быть не должно.
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Фото: Piter.tv
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