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В пятницу в Петербурге сохранится дождливая и пасмурная погода
Сегодня, 8:07
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В пятницу в Петербурге сохранится дождливая и пасмурная погода

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Столбики термометров покажут +15 градусов, что ниже нормы.

Сегодня, 13  мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В городе пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Столбики термометров покажут +15 градусов, что ниже нормы. В Ленобласти жаркой погоды тоже не будет, воздух прогреется до +16 градусов. 

Подует западный ветер со скоростью 10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст. 

Как отметил синоптик, в субботу в городе на Неве немного потеплеет. Осадков в этот день быть не должно.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда отключат отопление в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: леус, пасмурно, погода, природа, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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