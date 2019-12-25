Стало известно, когда отключат отопление в Петербурге

В комитете по энергетике Петербурга добавили, что сейчас идет третий день мониторинга.

В четверг, 12 мая, "Теплосеть Санкт-Петербурга" заявила, что переходит на режим периодического протапливания в Ленинградкой области. В Петербурге же не спешат отключать отопление, передает "Фонтанка".

Как рассказали в комитете по энергетике Петербурга, отопительный период в городе завершится, когда среднесуточная температура воздуха в городе в течение пяти дней будет выше +8 градусов и в течение трех суток выше +10 градусов.

Этот порог перешагнули только 10 мая. В комитете добавили, что сейчас идет третий день мониторинга. Предполагается, что отключат отопление вначале следующей недели, при условии, что погода не испортится.

В Гидрометцентре отметили, что с 13 по 15 мая температура воздуха в Петербурге будет в пределах от +5...+7 градусов ночью и до +12...+16 днем.

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