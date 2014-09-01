После поджога вышки сотовой связи в дереве Заневка возбудили уголовное дело о теракте

Камеры видеонаблюдения на территории отсутствуют, ведется поиск виновников происшествия.

После поджога вышки мобильной связи во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Эту информацию опубликовала "Фонтанка".

Происшествие случилось накануне вечером в деревне Заневка. Огонь охватил вышку примерно в полночь, пожар был потушен к 02:43. В результате пожара повреждены два шкафа и электропроводка. Неизвестные злоумышленники проникли на территорию, взломав металлический забор ломом, который оставили на месте преступления. Там же были обнаружены пустые емкости из-под жидкости для розжига.

Камеры видеонаблюдения на территории отсутствуют, ведется поиск виновников происшествия.

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Фото: Piter.TV