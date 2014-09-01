После поджога вышки сотовой связи в дереве Заневка возбудили уголовное дело о теракте

После поджога вышки мобильной связи во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Эту информацию опубликовала "Фонтанка".
Происшествие случилось накануне вечером в деревне Заневка. Огонь охватил вышку примерно в полночь, пожар был потушен к 02:43. В результате пожара повреждены два шкафа и электропроводка. Неизвестные злоумышленники проникли на территорию, взломав металлический забор ломом, который оставили на месте преступления. Там же были обнаружены пустые емкости из-под жидкости для розжига.
Камеры видеонаблюдения на территории отсутствуют, ведется поиск виновников происшествия.
Ранее Гострудинспекция инициировала проверку после серьезного травмирования работника завода в Колпино.
Фото: Piter.TV
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