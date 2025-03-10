Гострудинспекция инициировала проверку после серьезного травмирования работника завода в Колпино

Во время выполнения работ по утилизации мусора на территории "ИЗ-Картекс имени П.Г. Коробова" на рабочего наехал контейнер с отходами.

Государственная инспекция труда в Петербурге начала проверку после несчастного случая на территории машиностроительного завода в Колпино, в результате которого пострадал сотрудник "СМУ 17". Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, инцидент произошел 1 марта. Ведущий специалист-эксперт Екатерина Лаврова прокомментировала ситуацию.

Во время выполнения работ по утилизации мусора на территории "ИЗ-Картекс имени П.Г. Коробова" на рабочего наехал контейнер с отходами. Пострадавший получил серьезные травмы, включая закрытую травму таза и переломы конечностей, и был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Предварительные данные указывают на недостаточную организацию производственных процессов, особенно на отсутствие предупреждающих сигналов в опасных зонах, что могло стать причиной происшествия.

Ранее Бастрыкин поручил проверить незаконную торговую деятельность мигрантов у "Пионерской".

Видео: Telegram / Инспекция труда СЗФО