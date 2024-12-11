Бастрыкин поручил проверить незаконную торговую деятельность мигрантов у "Пионерской"

В течение длительного периода иностранцы без соответствующих разрешений занимаются торговлей продуктами питания, овощами и фруктами, используя для этого тележки из супермаркетов.

Информационный центр ГСУ СК РФ получил жалобу на незаконную предпринимательскую деятельность мигрантов вблизи станции метро "Пионерская" в Петербурге. В течение длительного периода иностранцы без соответствующих разрешений занимаются торговлей продуктами питания, овощами и фруктами, используя для этого тележки из супермаркетов. Местные жители неоднократно обращались в правоохранительные органы, однако никаких действий в отношении нарушителей принято не было, информирует пресс-служба ведомства.

ГСУ СК РФ по Петербургу начало процессуальную проверку по данному обращению.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову представить отчет о промежуточных и итоговых результатах проверки. Контроль над выполнением данного поручения и ходом процессуальной проверки возложен на центральный аппарат ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что в СК РФ проверят хостел для мигрантов на Оборонной улице.

Фото: СК России