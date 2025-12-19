СК РФ: подросток совершил поджог на АЗС в Петербурге по указке незнакомцев

Ребенок получил ожоги, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) после пожара на автозаправочной станции на Ленинском проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в СК РФ.

Установлено, что 5 февраля неизвестные преступники, используя телефонную связь, заставили подростка 2012 года рождения совершить поджог топливораздаточной колонки в Кировском районе. Ребенок получил ожоги, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Следствие осмотрело место происшествия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Родителям настоятельно рекомендуется регулярно проводить беседы с детьми, рассказывая о существующих схемах мошенничества и предупреждая о серьезных последствиях необдуманных действий, которые могут негативно повлиять на их будущее. СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ