Подросток поджег щит вагонного депо на территории "Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский"

Он действовал по указанию куратора в мессенджере.

Полицейские задержали 17-летнего подозреваемого в поджоге коммутационного щита в вагонном депо на территории "Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский". Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Вечером 17-летний подозреваемый по указанию куратора в мессенджере проник на территорию "Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский" и при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег коммутационный щит эксплуатационного вагонного депо.

Следователем Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт". В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет передано в следственные органы СК России для дальнейшего расследования.

Сотрудники транспортной полиции обращают внимание граждан на то, что умышленное уничтожение или повреждение имущества на объектах транспорта влечет за собой уголовную ответственность!

Ранее мужчине за поджог волонтерского штаба в Подпорожье предъявили обвинение в совершении террористического акта.

Видео: УТ МВД России по СЗФО